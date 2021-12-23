175 минут. Столько понадобилось Рамосу для первого удаления за ПСЖ

Испанский защитник неисправим

  • 23.12.2021 02:06
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175 минут. Столько понадобилось Рамосу для первого удаления за ПСЖ
© Instagram. Серхио Рамос

35-летний испанский защитник парижского ПСЖ Серхио Рамос получил красную карточку в выездном поединке 19-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (1:1).

Рамос вышел на поле в стартовом составе ПСЖ. На 81-й минуте встречи Серхио получил первое предупреждение, а на 85-й минуте — второе, после чего досрочно отправился отдыхать.

Стоит отметить, что это был всего лишь третий матч Рамоса за ПСЖ во всех турнирах. Всего испанский футболист сыграл за французский клуб 175 минут.

В 671 матче за мадридский «Реал», откуда Рамос и перебрался в ПСЖ минувшим летом, защитник получил 26 красных карточек, из которых 8 — прямые.

(на видео с 3:00)

Источник — Sport.ua

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