19-й тур
Лорьян
1 : 1
ПСЖ
22.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лорьян — ПСЖ — 1:1. Гостей спас Икарди. Видео голов и обзор матча

Парижская команда сумела избежать поражения лишь на последних минутах встречи

  • 23.12.2021 01:10
  • 54 просмотра
  • 1 комментарий
Лорьян — ПСЖ — 1:1. Гостей спас Икарди. Видео голов и обзор матча
© ФК ПСЖ

В поединке 19-го тура чемпионата Франции по футболу «Лорьян» дома сыграл вничью с ПСЖ. Гости сумели спастись от поражения лишь благодаря голу Икарди в концовке встречи.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Лорьян» — ПСЖ — 1:1
Голы: Монкондуи, 40 — Икарди, 90

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Мауро Икарди (ПСЖ).
86' Серхио Рамос (ПСЖ) получает красную карточку.
40' ГОЛ ! Мяч забил Томас Монкондуи (Лорьян).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 23.12.2021 02:00
    0
    В ПСЖ просто космічний склад, а вони ледве вигризають нічию в Лор'яна. Що, шейхи знову будуть без Кубка ЛЧ? Чи може варто змінити розпіареного Маурісіо на серйозного тренера вже зараз?
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