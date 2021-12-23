В поединке 19-го тура чемпионата Франции по футболу «Лорьян» дома сыграл вничью с ПСЖ. Гости сумели спастись от поражения лишь благодаря голу Икарди в концовке встречи.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Лорьян» — ПСЖ — 1:1
Голы: Монкондуи, 40 — Икарди, 90
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мауро Икарди (ПСЖ).
|86'
|Серхио Рамос (ПСЖ) получает красную карточку.
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Томас Монкондуи (Лорьян).
Источник — Sport.ua
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