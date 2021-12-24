Минус 350 тысяч гривен. КДК УАФ крупно оштрафовал Динамо

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оштрафовал киевское «Динамо» суммарно на 350 тысяч гривен.

«КДК УАФ, рассмотрев дело по поводу проявлений расизма болельщиками ФК «Динамо» (Киев) во время матча 14-го тура чемпионата УПЛ 6 ноября 2021 года ФК «Динамо» (Киев) — ФК «Ворскла» (Полтава), обязал ФК « Динамо» (Киев) уплатит обязательный денежный взнос в размере 250 000 гривен и обязал ФК «Динамо» (Киев) провести один матч без болельщиков условно с испытательным сроком до конца сезона УПЛ-2021/2022.

За демонстрацию болельщиками ФК «Динамо» (Киев) и ФК «Шахтер» (Донецк) во время матча 10-го тура чемпионата УПЛ 3 октября 2021 года ФК «Динамо» (Киев) — ФК «Шахтер» (Донецк) баннеров, унижающих честь и достоинство соперников, КДК УАФ применил к обоим клубам санкцию в виде обязательного денежного взноса в размере 50 000 гривен.

КДК УАФ обязал ФК «Динамо» (Киев) уплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 гривен за безосновательные и некорректные высказывания помощника главного тренера ФК «Динамо» (Киев) Эмилиана Караса в адрес главного арбитра матча ФК «Мариуполь» ( Мариуполь) - ФК «Динамо» (Киев)», — говорится в официальном заявлении УАФ.

На проявления расизма в матче с «Динамо», который завершился победой «Ворсклы» со счетом 2:1, пожаловался 26-летний бразильский форвард полтавского клуба Лукас Рангел. Матч состоялся 6 ноября.