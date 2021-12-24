Минус 350 тысяч гривен. КДК УАФ крупно оштрафовал Динамо

Киевский клуб, в частности, наказан за проявления расизма болельщиками

  • 24.12.2021 20:03
  • 1776 просмотров
  • 9 комментариев
Минус 350 тысяч гривен. КДК УАФ крупно оштрафовал Динамо
© ФК Динамо Киев

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оштрафовал киевское «Динамо» суммарно на 350 тысяч гривен.

«КДК УАФ, рассмотрев дело по поводу проявлений расизма болельщиками ФК «Динамо» (Киев) во время матча 14-го тура чемпионата УПЛ 6 ноября 2021 года ФК «Динамо» (Киев) — ФК «Ворскла» (Полтава), обязал ФК « Динамо» (Киев) уплатит обязательный денежный взнос в размере 250 000 гривен и обязал ФК «Динамо» (Киев) провести один матч без болельщиков условно с испытательным сроком до конца сезона УПЛ-2021/2022.

За демонстрацию болельщиками ФК «Динамо» (Киев) и ФК «Шахтер» (Донецк) во время матча 10-го тура чемпионата УПЛ 3 октября 2021 года ФК «Динамо» (Киев) — ФК «Шахтер» (Донецк) баннеров, унижающих честь и достоинство соперников, КДК УАФ применил к обоим клубам санкцию в виде обязательного денежного взноса в размере 50 000 гривен.

КДК УАФ обязал ФК «Динамо» (Киев) уплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 гривен за безосновательные и некорректные высказывания помощника главного тренера ФК «Динамо» (Киев) Эмилиана Караса в адрес главного арбитра матча ФК «Мариуполь» ( Мариуполь) - ФК «Динамо» (Киев)», — говорится в официальном заявлении УАФ.

На проявления расизма в матче с «Динамо», который завершился победой «Ворсклы» со счетом 2:1, пожаловался 26-летний бразильский форвард полтавского клуба Лукас Рангел. Матч состоялся 6 ноября.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 24.12.2021 20:56
    +3
    Чомусь кдк уаф постійно штрафує лише ДК. В аналогічних ситуаціях, шахтар відбувається лише символічним покаранням. І так з року в рік. "Совпадєніє...
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 24.12.2021 21:07
    +1
    Віталій Ткачук, 24.12.2021 20:56
    Чомусь кдк уаф постійно штрафує лише ДК. В аналогічних ситуаціях, шахтар відбувається лише символічним покаранням. І так з року в рік. "Совпадєніє...
    Мы болельщиков шахтера в этом чемпионате 1 раз видели. На игре с Динамо. В остальных играх не было секторов ультрас.
    За что их штрафовать?
    Ссылка
    u-more
    online
    u-more, 24.12.2021 21:00
    0
    Итого: оскорбить белого стоит 50к а черного 250к. За обесценивание достоинства белого человека надо подать на КДК УАФ в суд.
    Ссылка
    Lion
    Lion, 24.12.2021 20:50
    -1
    Облэнерго заплотят..
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 24.12.2021 20:46
    -1
    Это ещё мало.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 24.12.2021 20:34
    -1
    Ну не верю, что Динамо не может вычислить этих 100 челове, которые постоянно их на штрафы разводят.
    Это тот же 43 сектор,где про Луческу.
    Или не надо им?
    Ссылка
    ILUZIONIST
    ILUZIONIST, 24.12.2021 20:58
    -2
    Віталій Ткачук, 24.12.2021 20:56
    Чомусь кдк уаф постійно штрафує лише ДК. В аналогічних ситуаціях, шахтар відбувається лише символічним покаранням. І так з року в рік. "Совпадєніє...
    Сколько вы ныть будете? Что за натура?
    Ссылка
    Ghostly
    online
    Ghostly, 24.12.2021 20:41
    -5
    Почему не в Евро? Мы же Европа!
    Ссылка
    --smart--Forever--
    --smart--Forever--, 24.12.2021 20:24
    -6
    Итого динамо полиняло на 4-ре шубы. Придётся теперь перевести режим работы цеха по пошиву шуб на 3 смены по 12-ть часов, чтобы наверстать непредвиденные потери.....
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности