ФОТО. Настоящий джедай! Цыганков предстал в новом образе

Украинский футболист «Динамо» в отпуске провел необычную фотосессию

  • 24.12.2021 19:14
  • 2457 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Настоящий джедай! Цыганков предстал в новом образе
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

24-летний вингер киевского Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков, который проводит отпуск на Мальдивах вместе со своей невестой Романой, снялся в необычной фотосессии.

«На Земле тоже есть джедаи», — прокомментировал Виктор серию снимков со световыми мечами из вселенной «Звездных войн».

В текущем сезоне Цыганков провел за Динамо 25 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rasta13
    rasta13, 24.12.2021 20:51
    +2
    --smart--Forever--, 24.12.2021 20:27
    У динамовских клоунов детство в *опе играет
    А чём им еще заниматся ? Этож футбилисты...
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 24.12.2021 20:27
    -3
    У динамовских клоунов детство в *опе играет
    Ссылка
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