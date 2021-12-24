ФОТО. Настоящий джедай! Цыганков предстал в новом образе

24-летний вингер киевского Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков, который проводит отпуск на Мальдивах вместе со своей невестой Романой, снялся в необычной фотосессии.
«На Земле тоже есть джедаи», — прокомментировал Виктор серию снимков со световыми мечами из вселенной «Звездных войн».
В текущем сезоне Цыганков провел за Динамо 25 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Источник — Instagram
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