ФОТО. «Все только начинается». Цыганков сделал предложение своей девушке

Украинский футболист «Динамо» скоро станет семейным человеком

  • 18.12.2021 19:22
  • 2817 просмотров
  • 7 комментариев
ФОТО. «Все только начинается». Цыганков сделал предложение своей девушке
© Instagram. Виктор Цыганков и Романа

24-летний вингер киевского Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков сделал предложение своей девушке Романе.

«Все только начинается», — прокомментировал Виктор совместные фото, где Романа демонстрирует кольцо на безымянном пальце.

Пара проводит отпуск на Мальдивах.

В текущем сезоне Цыганков провел за Динамо 25 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Источник — Instagram

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Serhii P.
    Serhii P., 18.12.2021 19:27
    +4
    Їй все-таки вдалося розкрутити Циганкова
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 18.12.2021 19:31
    +2
    Джек пот.
    Ссылка
    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 18.12.2021 20:10
    0
    FunnyCat_____, 18.12.2021 19:31
    Возьмите меня в семью вместо собаки
    А чего не вместо кота?)
    Ссылка
    Shara
    online
    Shara, 18.12.2021 19:53
    0
    Serhii P., 18.12.2021 19:27
    Їй все-таки вдалося розкрутити Циганкова
    Cудя по фото, она в интересном положении
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 18.12.2021 19:51
    -1
    FunnyCat_____, 18.12.2021 19:31
    Возьмите меня в семью вместо собаки
    Ссылка
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 18.12.2021 19:48
    -1
    Шкуры они такие)) Любят очень очень..
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    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 18.12.2021 19:31
    -2
    Возьмите меня в семью вместо собаки
    Ссылка
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