ФОТО. «Все только начинается». Цыганков сделал предложение своей девушке

24-летний вингер киевского Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков сделал предложение своей девушке Романе.
«Все только начинается», — прокомментировал Виктор совместные фото, где Романа демонстрирует кольцо на безымянном пальце.
Пара проводит отпуск на Мальдивах.
В текущем сезоне Цыганков провел за Динамо 25 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Источник — Instagram
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