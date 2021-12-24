Ребров оценил игру Шахтера: «Не считаю, что они действуют первым номером»

Тренер оценил игру команды Роберто Де Дзерби

  • 24.12.2021 17:53
  • 1287 просмотров
  • 2 комментария
Ребров оценил игру Шахтера: «Не считаю, что они действуют первым номером»
© shakhtar.com

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров считает, что команда Роберто Де Дзерби прогрессирует, однако не готов утверждать, что «Шахтер действует первым номером против топ-соперников.

«Я не могу сказать, что «Шахтер» играет первым номером. Если опорники или центральные защитники катают мяч по 20 минут, то я не считаю, что команда играет первым номером. Конечно, я вижу, что «Шахтер» улучшает ситуацию в этом плане и играет вперед».

«Потому что первые матчи был просто контроль мяча центральных защитников. Но в последних матчах все уже лучше, идет обострение», - считает Ребров.

Источник — Бомбардир

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BUCH
    online
    BUCH, 24.12.2021 18:42
    +3
    Да пусть катают, болелы шд этим восхищаются...
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    Умник
    Умник, 24.12.2021 19:28
    0
    Посмотрел бомбардир.
    Как приятно смотреть умного человека.
    Человек говорит надо развиваться каждый день. Побольше таких людей
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