Ребров оценил игру Шахтера: «Не считаю, что они действуют первым номером»

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров считает, что команда Роберто Де Дзерби прогрессирует, однако не готов утверждать, что «Шахтер действует первым номером против топ-соперников.

«Я не могу сказать, что «Шахтер» играет первым номером. Если опорники или центральные защитники катают мяч по 20 минут, то я не считаю, что команда играет первым номером. Конечно, я вижу, что «Шахтер» улучшает ситуацию в этом плане и играет вперед».

«Потому что первые матчи был просто контроль мяча центральных защитников. Но в последних матчах все уже лучше, идет обострение», - считает Ребров.