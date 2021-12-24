Ребров оценил игру Шахтера: «Не считаю, что они действуют первым номером»

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров считает, что команда Роберто Де Дзерби прогрессирует, однако не готов утверждать, что «Шахтер действует первым номером против топ-соперников.
«Я не могу сказать, что «Шахтер» играет первым номером. Если опорники или центральные защитники катают мяч по 20 минут, то я не считаю, что команда играет первым номером. Конечно, я вижу, что «Шахтер» улучшает ситуацию в этом плане и играет вперед».
«Потому что первые матчи был просто контроль мяча центральных защитников. Но в последних матчах все уже лучше, идет обострение», - считает Ребров.
Источник — Бомбардир
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Человек говорит надо развиваться каждый день. Побольше таких людей
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