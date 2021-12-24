Ребров рассказал, почему мало украинских тренеров работает в Европе

Нужно учить языки

  • 24.12.2021 15:52
  • 1034 просмотра
  • 2 комментария
Ребров рассказал, почему мало украинских тренеров работает в Европе
© facebook.com/alainfcae

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров считает, что украинским наставником нужно учить языки, чтобы получать шансы работать в серьезных чемпионатах, а не оставаться только в Украине.

«Украинские тренеры в топ-чемпионатах? Виктор Скрипник долго работал в «Вердере», в клубе, получил свой шанс. И я считаю, что он работал успешно. Сейчас Андрей Шевченко в «Дженоа». Его очень уважают в Италии, плюс уже успел сделать карьеру в сборной».

«Очень важен язык. Андрей хорошо знает итальянский, Скрипник - немецкий. Мне кажется, чтобы нашего тренера пригласили в зарубежный чемпионат, то нужно знать язык. Переводчика мало, этого уже недостаточно сейчас».

«Хотя бы английский нужно знать. Я не говорю про другие языки», - сказал Ребров.

Источник — Бомбардир

(6 голосов)

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Комментарии
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    Борис Дон
    online
    Борис Дон, 24.12.2021 16:18
    0
    На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
    советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол k ing-b all.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
    работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!
    Ссылка
    OdessaMaMa
    OdessaMaMa, 24.12.2021 16:14
    0
    Интересно,Сергей Станиславович выучил арабский?
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