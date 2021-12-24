Ребров рассказал, почему мало украинских тренеров работает в Европе

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров считает, что украинским наставником нужно учить языки, чтобы получать шансы работать в серьезных чемпионатах, а не оставаться только в Украине.
«Украинские тренеры в топ-чемпионатах? Виктор Скрипник долго работал в «Вердере», в клубе, получил свой шанс. И я считаю, что он работал успешно. Сейчас Андрей Шевченко в «Дженоа». Его очень уважают в Италии, плюс уже успел сделать карьеру в сборной».
«Очень важен язык. Андрей хорошо знает итальянский, Скрипник - немецкий. Мне кажется, чтобы нашего тренера пригласили в зарубежный чемпионат, то нужно знать язык. Переводчика мало, этого уже недостаточно сейчас».
«Хотя бы английский нужно знать. Я не говорю про другие языки», - сказал Ребров.
Источник — Бомбардир
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