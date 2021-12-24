Полесье выйдет из отпуска 4 января

Житомирские футболисты уже 4 января 2022 года возобновят подготовку к весенней части сезона.

Подопечные Юрия Калитвинцева после возвращения из отпуска 4 января отправятся во Львов, где на загородной базе местного «Руха» проведут первый этап подготовки.

Затем запланирован продолжительный сбор в Турции, где житомиряне сыграют восемь контрольных матчей, преимущественно, с командами из балканских стран.

Заключительный этап подготовки снова пройдет во Львове.

Напомним, что «Полесье» занимает девятое место в Первой лиге, набрав 25 очков и имея два поединка в запасе.