Полесье выйдет из отпуска 4 января

Житомиряне подготовку ко второй части сезона начнут во Львове

  • 24.12.2021 14:34
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Полесье выйдет из отпуска 4 января
© ФК Полесье Житомир

Житомирские футболисты уже 4 января 2022 года возобновят подготовку к весенней части сезона.

Подопечные Юрия Калитвинцева после возвращения из отпуска 4 января отправятся во Львов, где на загородной базе местного «Руха» проведут первый этап подготовки.

Затем запланирован продолжительный сбор в Турции, где житомиряне сыграют восемь контрольных матчей, преимущественно, с командами из балканских стран.

Заключительный этап подготовки снова пройдет во Львове.

Напомним, что «Полесье» занимает девятое место в Первой лиге, набрав 25 очков и имея два поединка в запасе.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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