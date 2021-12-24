Роберт ГЕГЕДОШ: «В УПЛ еще вернусь, и очень скоро»

Известный форвард – о подписании контракта с клубом Второй лиги

  • 24.12.2021 14:11
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Роберт ГЕГЕДОШ: «В УПЛ еще вернусь, и очень скоро»
© ФК Верес. Роберт Гегедош

Украинский нападающий Роберт Гегедош рассказал о своем переходе из ровенского «Вереса» в «Перемогу».

– После игры с «Металлистом 1925» (22 ноября – прим.) я сам подошел к Юрию Вирту и спросил, есть ли возможность досрочно разорвать контакт. Он ответил, что теперь команда играет в одного нападающего, хочет омолодиться и вернуть Гайдучика из аренды. И так как я меньше всех играю после травмы, то возражать не будет, и руководство тоже.

А так как я после операции на плече только выходил на замену, понимал, что на 100% готов быть не могу, потому что пластина в плече блокирует полноценные движения, я понимал, что уже к концу года выйти на свой уровень будет очень трудно. Понимал, что нужно начинать искать варианты.

После выхода в интернет информации, что мы разорвали контракт, меня набрал президент и тренер «Перемоги». Пообщавшись по телефону, договорились о встрече, на которой все обсудили и пожали руки. Условия контракта не имею права разглашать, но это долгосрочный контракт. Возможно, это шаг назад, но я в УПЛ еще вернусь, и очень скоро.

– Какие стоят задачи перед вашей новой командой? Какие задачи ставите лично себе?
– Стоит задача в этом сезоне выйти в Первую лигу.

Для меня всегда цели команды были на первом плане. Неважно, кто будет забивать, а кто отдавать. Важно демонстрировать яркий футбол и радовать болельщиков результатом. Но меня и взяли в команду для того, чтобы я забивал и отдавал передачи.

– Были ли другие варианты продолжения карьеры? Тот же «Минай» не звал назад?
– Да, были варианты продолжения карьеры за рубежом и в Украине.

Источник — Трибуна

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