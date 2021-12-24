Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Самым требовательным тренером был Кварцяный»

31-летний украинский защитник Дмитрий Немчанинов поделился мнением о главном тренере ровенского «Вереса» Юрии Вирте.

– Как вы расстались с главным тренером Юрием Виртом, у вас все в порядке во взаимоотношениях?

– У меня в последний день не было с ним разговора. Не знаю, сейчас он уехал на отдых. Как бы так.

– Правду ли говорят, что Вирт – злой и требовательный тренер? Или встречали в карьере специалистов злее?

– Ну конечно, самым требовательным тренером у меня был Виталий Кварцяный. А вот Юрий Вирт – он мотиватор, все футболисты видят какой он.