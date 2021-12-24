САНЖАР: «Переход Миколенко в Эвертон – большой шаг для украинского футбола»

Известный украинский тренер Роман Санжар поделился мыслями о возможном переходе защитника «Динамо» Виталия Миколенко в «Эвертон».

«Это ослабит «Динамо». Но для самого Миколенко – это большой шаг вперед, да и для украинского футбола тоже, в том числе, и для сборной. Возможно, в «Динамо» и есть ему замена, но нужно еще выйти на уровень Миколенко. Интересно будет посмотреть на Дубинчака, если его вернут в «Динамо»», - сказал Санжар.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» купит Миколенко за 21-23 миллиона евро.