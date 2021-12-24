Арсенал запретил своим игрокам посещать рестораны

Лондонский «Арсенал» ввел новые строгие правила, чтобы свести к минимуму шансы любого из своих игроков заразиться коронавирусом во время напряженного графика праздничных матчей Английской Премьер-лиги.
В данный момент «Арсенал» остается одним из немногих клубов АПЛ, которых не коснулись переносы матчей из-за вспышек заболевания коронавирусом.
Как сообщает Mirror, в попытке предотвратить новые случаи заболевания руководство клуба ввело новые антикоронавирусные правила.
Теперь игрокам «канониров» запрещено ходить в оживленные рестораны, а также посещать переполненные общественные места. В Англии количество случаев заболевания коронавирусом продолжает стремительно расти по мере приближения Рождества.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» планирует подписать защитника «Барселоны».
Источник — Daily Mirror
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