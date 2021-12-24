Арсенал запретил своим игрокам посещать рестораны

Лондонский клуб ввел новые антиковидные ограничения

  • 24.12.2021 07:46
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Арсенал запретил своим игрокам посещать рестораны
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» ввел новые строгие правила, чтобы свести к минимуму шансы любого из своих игроков заразиться коронавирусом во время напряженного графика праздничных матчей Английской Премьер-лиги.

В данный момент «Арсенал» остается одним из немногих клубов АПЛ, которых не коснулись переносы матчей из-за вспышек заболевания коронавирусом.

Как сообщает Mirror, в попытке предотвратить новые случаи заболевания руководство клуба ввело новые антикоронавирусные правила.

Теперь игрокам «канониров» запрещено ходить в оживленные рестораны, а также посещать переполненные общественные места. В Англии количество случаев заболевания коронавирусом продолжает стремительно расти по мере приближения Рождества.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» планирует подписать защитника «Барселоны».

Источник — Daily Mirror

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