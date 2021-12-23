Арсенал планирует подписать защитника Барселоны

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Сержиньо Десту. Каталонцы готовы продать своего игрока за 30-35 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Деста 3 ассиста в 16 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость 21-летнего американца оценивается в 30 миллионов евро, контракт действует до лета 2025 года.
Ранее сообщалось о том, что интерес к Десту проявляет «Бавария».
Источник — Marca
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