Арсенал планирует подписать защитника Барселоны

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Сержиньо Десту. Каталонцы готовы продать своего игрока за 30-35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Деста 3 ассиста в 16 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость 21-летнего американца оценивается в 30 миллионов евро, контракт действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Десту проявляет «Бавария».