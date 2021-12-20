Бавария нацелилась на игрока Барселоны

Мюнхенская «Бавария» намерена подписать 21-летнего правого защитника каталонской «Барселоны» и сборной США Сержиньо Деста в будущем году.

Дест не соответствует текущим требованиям «Барселоны», но наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн заинтересован в атакующем защитнике.

Сержиньо защищает цвета «Барселоны» с октября 2020 года после перехода из «Аякса» за €21 миллион. В текущем сезоне Дест провел за «блаугранас» 16 матчей во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.

Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость Деста составляет €30 миллионов.