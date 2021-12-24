ВИДЕО. Ударил ногой в зад. Из-за Яремчука чуть не началась драка в Порту

23 декабря состоялся центральный матч 1/8 финала Кубка Португалии. «Бенфика» выбыла из турнира, проиграв «Порту» (0:3).

У команды из Лиссабона второй тайм отыграл украинский форвард Роман Яремчук. Он получил желтую карточку на 73-й минуте за неспортивное поведение.

Яремчук спровоцировал потасовку на поле, когда толкнул нападающего «Порту» Мехди Тареми, а затем ударил иранца ногой в зад. Страсти улеглись не сразу. Судья матча пожалел Романа, показав только желтую карточку. Впрочем, украинца могут ожидать дополнительные дисциплинарные наказания за этот эпизод.

Еще в одном эпизоде Яремчук, прикрыв рот рукой от телекамер, сказал что-то неприятное полузащитнику «Порту» Отавио.

ВИДЕО. Яремчук толкнул Тареми и ударил иранца ногой в зад.

ВИДЕО. После провокации от Яремчука на поле разгорелись страсти.

ВИДЕО. Яремчук сказал Отавио что-то неприятное. Эпичная реакция бразильца