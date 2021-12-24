ВИДЕО. Ударил ногой в зад. Из-за Яремчука чуть не началась драка в Порту

Судья пожалел Романа, показав форварду «Бенфики» только желтую карточку

  • 24.12.2021 07:30
  • 4205 просмотров
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Ударил ногой в зад. Из-за Яремчука чуть не началась драка в Порту
© Twitter. Роман Яремчук и Мехди Тареми

23 декабря состоялся центральный матч 1/8 финала Кубка Португалии. «Бенфика» выбыла из турнира, проиграв «Порту» (0:3).

У команды из Лиссабона второй тайм отыграл украинский форвард Роман Яремчук. Он получил желтую карточку на 73-й минуте за неспортивное поведение.

Яремчук спровоцировал потасовку на поле, когда толкнул нападающего «Порту» Мехди Тареми, а затем ударил иранца ногой в зад. Страсти улеглись не сразу. Судья матча пожалел Романа, показав только желтую карточку. Впрочем, украинца могут ожидать дополнительные дисциплинарные наказания за этот эпизод.

Еще в одном эпизоде Яремчук, прикрыв рот рукой от телекамер, сказал что-то неприятное полузащитнику «Порту» Отавио.

ВИДЕО. Яремчук толкнул Тареми и ударил иранца ногой в зад.

 

ВИДЕО. После провокации от Яремчука на поле разгорелись страсти.

 

ВИДЕО. Яремчук сказал Отавио что-то неприятное. Эпичная реакция бразильца

 

 

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vadya
    Vadya, 24.12.2021 08:26
    +1
    По реакции Отавио , он был согласен!
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    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 24.12.2021 08:42
    0
    Может Селезнев его фразочкам научил
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    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 24.12.2021 08:41
    0
    Что то его бить никто не полез. Только пальцем тыкали а был бы поменьше то не зассали бы
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 24.12.2021 08:40
    0
    Ну по жопе то не попал. Видимо мяч хотел забрать
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    stopor2016
    stopor2016, 24.12.2021 08:34
    -1
    Звезда !
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    ortomir
    ortomir, 24.12.2021 08:26
    -1
    "Суддя матчу ПОЖАЛКУВАВ Романа", де ти фэдя вчився, потрібно писати ПОШКОДУВАВ. Жалкують за тим, що мізків немає.
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    Саша Зардунов
    Саша Зардунов, 24.12.2021 08:25
    -1
    Похоже рано зазвездился
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    wartaan
    wartaan, 24.12.2021 08:23
    -2
    ногой ли....!?!))))) командные однополые спортсмены славятся своей нетрадиционными пристрастиями - это факт. учеными доказано, что совместные душевые, проживание и прочее создает все условия для увеличения лгбт сообщества!!!))))
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