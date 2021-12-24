Малиновский попал в команду недели чемпионата Италии

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский попал в команду недели чемпионата Бельгии.
В матче 19-го тура против «Дженоа» (0:0) 28-летний хавбек провел на поле 65 минут, но не отметился результативными действиями.
Портал SofaScore поставил Малиновскому оценку 7,7 балла.
Источник — Sport.ua
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