Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Пусть Сенькив предоставит доказательства»

Форвард «Миная» считает информацию журналиста ложью

  • 24.12.2021 02:59
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Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Пусть Сенькив предоставит доказательства»
© Instagram. Евгений Селезнев

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев дал комментарий касательно своего конфликта с журналистом Андреем Сенькивым.

– Алкоголь и драка после вашего гола «Ингульцу» - это правда?
– Конечно нет. Пусть Сенькив предоставит доказательства. Где я был, с кем я дрался? Языком болтать может каждый, но если ты журналист, то предоставь доказательства. Я эмоциональный человек. У меня есть карьера и след в футболе, которого нет у него. Зачем он пишет про меня неправдивые гадости. Первый раз я ему позвонил и разговаривал спокойно, но он не опроверг информацию. Тут же вышла вторая информация обо мне. Я не хочу говорить об этом. Он записал уже последующие мои звонки. Сенькив хочет хайипануть на мне, так как сам ничего не может. 

У «Миная» сейчас очень тяжелое время. Футболисты после этой ситуации еще больше поникли. Когда подобное выкладывается в интернет, то начинается анархия. Были слова о том, что я якобы послал тренера и плохо влияю на атмосферу в раздевалке. Я Сенькиву позвонил при тренере и всей команде, и они подтвердили, что это вранье. Можете спросить у любого игрока «Миная» о том, что я делаю для команды и как себя веду в раздевалке. 

– Сенькив написал на вас заявление в полицию. Что вы скажете по этому поводу?
– За что он написал? За угрозы? Я ничего ему не сделал. Хотеть - не значит сделать. Я что, не могу хотеть?

– Была информация о том что один из промоутеров ММА предлагал вам в октагоне решить этот вопрос.
– Не путайте спорт с исключительно мужским вопросом. Если человек написал неправду, то он должен ответить, или хотя бы извиниться. Если он трансгендер, то мне его извинения не нужны. Пусть извинится перед командой за ложь. Я не имел права так разговаривать, но я не знал, что он записывает разговор. Общались два мужчины. Потом оказалось, что он не мужчина, и я бросил трубку. Я могу извиниться не перед трансгендером, а перед всей страной, что дети слышали эти маты. Меня это не красит, - сказал Селезнев.

Ранее сообщалось, что в отношении Селезнева открыли уголовное производство.

Источник — Футбол 1/2/3

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