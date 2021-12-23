В допинг-пробе теннисиста из Колумбии нашли следы кокаина

30-летнего колумбийца Алехандро Гомеса временно отстранили от выступления на турнирах из-за проваленной допинг-пробы.
В образце мочи, который он предоставил во время челленджера в Боготе, был обнаружен метаболит кокаина. Кокаин входит в число «стимуляторов» и запрещен WADA.
Пока что теннисист не воспользовался правом оспорить решение о его временной дисквалификации, которая началась с 15 декабря.
Отметим, что Гомес никогда не поднимался выше четвертой сотни мирового рейтинга.
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Источник — ITF
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