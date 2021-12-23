В допинг-пробе теннисиста из Колумбии нашли следы кокаина

Алехандро Гомес временно отстранен от соревнований

  • 23.12.2021 22:43
  • 130 просмотров
  • 2 комментария
В допинг-пробе теннисиста из Колумбии нашли следы кокаина
© ATP. Алехандро Гомес

30-летнего колумбийца Алехандро Гомеса временно отстранили от выступления на турнирах из-за проваленной допинг-пробы.

В образце мочи, который он предоставил во время челленджера в Боготе, был обнаружен метаболит кокаина. Кокаин входит в число «стимуляторов» и запрещен WADA.

Пока что теннисист не воспользовался правом оспорить решение о его временной дисквалификации, которая началась с 15 декабря.

Отметим, что Гомес никогда не поднимался выше четвертой сотни мирового рейтинга.

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Источник — ITF

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Muskrat2
    Muskrat2, 23.12.2021 22:44
    +2
    Презедент слуга нароту
    Ссылка
    noi8oi
    online
    noi8oi, 23.12.2021 23:24
    0
    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол ki ng-ball.r u (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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