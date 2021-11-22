Молодой украинский теннисист попался на допинге

Тимур Мухтарулин отстранен от выступлений

  • 22.11.2021 18:50
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Молодой украинский теннисист попался на допинге
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Сообщается, что 19-летний украинский теннисист Тимур Мухтарулин сдал положительную допинг-пробу. В организме спортсмена обнаружили амфетамин - вещество относится к категории S6 запрещённого списка WADA (стимулятор).

Сейчас Мухтарулин отстранен от соревнований.

По состоянию на 22 ноября игрок сохраняет право обратиться к председателю Независимого трибунала об отмене временного отстранения.

Источник — Большой теннис Украины

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