УПЛ рассказала о едином телепуле: «Трансляторов может быть много»

Евгений Дикий доволен тем, что есть интерес к УПЛ

  • 23.12.2021 20:30
  • 1937 просмотров
  • 3 комментария
УПЛ рассказала о едином телепуле: «Трансляторов может быть много»
© upl.ua

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, как продвигается дело с единым пулом, который должен начать работу с сезона 2022/23.

При этом в УПЛ не исключают, что трансляторов может быть много. Сейчас УПЛ показывают телеканалы Футбол, каналы группы 1+1, а также ряд матчей доступны бесплатно в Youtube.

«Речь не идет о едином трансляторе. Да, может быть три-четыре транслятора, главное – чтобы они придерживались единых стандартов трансляции, использовали одну графику и технику, чтобы выполнялись все требования, которые указаны в документации».

«Был совет УЕФА уже проводить встречи с потенциальными покупателями. На территории Украины мы уже провели практически со всеми. На этой неделе у нас планируется две встречи. Также были проведены с международными – DAZN, Setanta. На следующей неделе будет встреча с Eleven Sports».

«В принципе, очень радует, что есть достаточно большой интерес к УПЛ. По нашим подсчетам, приблизительно 11 потенциальных бродкастеров, которые могут рассматривать этот вопрос. На территории Украины их 5, еще 6 – международные», – сказал Дикий в комментарии Футбол News.

Ранее сообщалось, что фаворитом является сервис Megogo.

Источник — Трибуна

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    Bibenco, 23.12.2021 20:50
    +4
    Так и должно быть
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    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 23.12.2021 20:55
    +3
    Это хорошо. Интересно, от куда появился такой большой спрос на УПЛ, тем более международный. При всем патриотизме, но наш чемпионат явно на любителя.
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    Макс Руденко
    Макс Руденко, 23.12.2021 21:20
    +1
    Як зараз памятаю минулорічні заяви, що за кордоном прямо черги стоять на УПЛ. А по факту ШД купив 5спорт Ізраїль топ 5 командами та Балканський СпортКлуб ігри топ 3 між собою коли грали. З нашими арбітрами УПЛ дно світу.
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