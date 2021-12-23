УПЛ рассказала о едином телепуле: «Трансляторов может быть много»

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, как продвигается дело с единым пулом, который должен начать работу с сезона 2022/23.

При этом в УПЛ не исключают, что трансляторов может быть много. Сейчас УПЛ показывают телеканалы Футбол, каналы группы 1+1, а также ряд матчей доступны бесплатно в Youtube.

«Речь не идет о едином трансляторе. Да, может быть три-четыре транслятора, главное – чтобы они придерживались единых стандартов трансляции, использовали одну графику и технику, чтобы выполнялись все требования, которые указаны в документации».

«Был совет УЕФА уже проводить встречи с потенциальными покупателями. На территории Украины мы уже провели практически со всеми. На этой неделе у нас планируется две встречи. Также были проведены с международными – DAZN, Setanta. На следующей неделе будет встреча с Eleven Sports».

«В принципе, очень радует, что есть достаточно большой интерес к УПЛ. По нашим подсчетам, приблизительно 11 потенциальных бродкастеров, которые могут рассматривать этот вопрос. На территории Украины их 5, еще 6 – международные», – сказал Дикий в комментарии Футбол News.

Ранее сообщалось, что фаворитом является сервис Megogo.