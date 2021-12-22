Без телеканалов Футбол. Megogo намерен стать транслятором УПЛ

По информации ТаТоТаке, уже со следующего сезона в УПЛ должен появиться единый телепул с одним транслятором матчей.

Вероятно, им станет сервис Megogo, который намерен участвовать в тендере.

При этом УАФ собирается прописать обязанность передать права на трансляции своих матчей в единый телепул в качестве одного из условий аттестации на сезон 2022/23.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис говорил, что категорически откажется передавать свои права, если матчи будут показывать телеканалы Футбол, принадлежащие Ринату Ахметову.

Источники сообщают, что группа каналов 1+1 не планирует бороться на тендере, а главными претендентами называют Футболы и Megogo.

При этом Megogo, который ранее выиграл тендеры на еврокубки и многие топовые чемпионаты, считается фаворитом.