Без телеканалов Футбол. Megogo намерен стать транслятором УПЛ

Если сумеет выиграть тендер

  • 22.12.2021 17:11
  • 5022 просмотра
  • 62 комментария
Без телеканалов Футбол. Megogo намерен стать транслятором УПЛ
© shakhtar.com

По информации ТаТоТаке, уже со следующего сезона в УПЛ должен появиться единый телепул с одним транслятором матчей.

Вероятно, им станет сервис Megogo, который намерен участвовать в тендере.

При этом УАФ собирается прописать обязанность передать права на трансляции своих матчей в единый телепул в качестве одного из условий аттестации на сезон 2022/23.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис говорил, что категорически откажется передавать свои права, если матчи будут показывать телеканалы Футбол, принадлежащие Ринату Ахметову.

Источники сообщают, что группа каналов 1+1 не планирует бороться на тендере, а главными претендентами называют Футболы и Megogo.

При этом Megogo, который ранее выиграл тендеры на еврокубки и многие топовые чемпионаты, считается фаворитом.

Источник — ТаТоТаке

(40 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 22.12.2021 17:55
    +8
    Мне по большому счету все равно, но переводить весь футбол исключительно в плоскость интернета, думаю, не самая лучшая идея. Кто бы что не говорил, но это отсечет не малую часть аудитории. Да и вообще, монополия это всегда плохо.
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    Умник
    Умник, 22.12.2021 17:27
    +7
    odiniznashih, 22.12.2021 17:25
    А при чем тут Футболы? Да, это канал Шахтера, но ведь никто не запрещает Суркисам сделать свои каналы, Динамо, как это делается во всем мире.
    В той же Испании канал Барселоны не только игры футбольные показывает, но и баскетбольные и другие с участием команд Барселоны. От чего бы Суркисам не договориться и показывать не только футбол, а все соревнования с участием динамовских команд .команд
    Разница в том что каналы футбол это национальный транслятор.
    Но там идёт футбольная пропаганда клуба шахтер.
    Вообще то по идеи это запрещаться должно
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    олег смирнов
    online
    олег смирнов, 22.12.2021 17:46 (изменен)
    +5
    Правильно..Футбол повинні дивитись тільки "избранные"
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    odiniznashih
    odiniznashih, 22.12.2021 17:45
    +5
    Доброгорский Юрий, 22.12.2021 17:27
    ТК Футбол уже давно в платном телевидение. И мне чтоб смотреть УПЛ нужно подключать корявый ОЛЛ.ТВ и ежемесячно платить 110грн. КАРЛ, только ради УПЛ 110 грн. БРЕД!!!
    Браво МЕГОГО. Ждем.
    Это ШАХ!
    Не надо путать платное тв и интернет - это две большие разницы.
    К тому же кабельные провайдеры транслируют футбольные каналы.
    Лично мне все равно где смотреть - на белорусских, российских или иностранных каналах, пускай и га непонятных языках . Хотя, когда
    слышу некоторых наших комментаторов, то просто выключаю звук, чтобы не мешали смотреть.
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    bassofon
    bassofon, 22.12.2021 17:29
    +5
    И много найдется желающих , платить за просмотр матчей УПЛ?
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    etorfine
    etorfine, 22.12.2021 17:15
    +5
    А было бы прикольно)) На футболах транслировали бы матчи кротов 10 летней давности, и кислую рожу Денисова 24 на 7))
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    pecherytsja88
    pecherytsja88, 22.12.2021 18:24
    +4
    Мегого - кидалы, после ихнего развода - никогда и ничего у них смотреть не буду. И другим не советую - разведут и обманут. Младший черновецкий давно дал фору своему папе - легендарному мошеннику!
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    u6464u
    online
    u6464u, 22.12.2021 18:10
    +4
    Пускай ещё Мегого УПЛ заберёт , что б это дно не было доступно большинству болельщиков , Еврокубки уже забрали, смотрите теперь не обляпайтесь ненасытные .
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    odiniznashih
    odiniznashih, 22.12.2021 18:04
    +4
    Андрей Абзонь, 22.12.2021 17:53
    Получается Вы хотите сильный чемпионат, но не хотите платить за продукт?
    Все верно?
    От того, что ты будешь платить за трансляцию мутной компании с кипрскими корнями, непонятными владельцами, связанную с именем сына Черновецкого, чемпионат сильнее не станет.
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    bassofon
    bassofon, 22.12.2021 18:04
    +3
    Доброгорский Юрий, 22.12.2021 17:59
    Давайте закроем все супермаркеты и будем ходить по маленьким магазинчикам. У одного Молоко купив, у другого овощи, третий фрукты, четвертый свинина, пятый курятина и так магазинов 20 обойдем.
    Для чего нам монополия? Пох на удобства.
    Хорошо, давай будем детсадовские примеры приводить. Закроем все магазины и создадим сеть Мегого, зашибись удобно же, вход по депозиту.
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    odiniznashih
    odiniznashih, 22.12.2021 17:55
    +3
    олег смирнов, 22.12.2021 17:46
    Правильно..Футбол повинні дивитись тільки "избранные"
    А как ты хотел? Это раньше футбол был народной игрой и игрой для народа.
    А сейчас в него играют миллионеры, клубами владеют миллиардеры.
    Да и игроки часто со всего мира, а не свои.
    Так при чем тут какой то народ?
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    odiniznashih
    odiniznashih, 22.12.2021 17:17 (изменен)
    +3
    Фактически получается что все трансляции отбирают у телевидения и отдают в интернет.
    Тем самым лишая большую часть аудитории, а особенно болельщиков старшего возраста, всю жизнь болевших за любимую команду, смотреть матчи.
    Видать к о то неплохо вложился в интернет телевидение.
    А с другой стороны пора бы уже и антимонопольному комитету вмешаться.
    Ссылка
    odiniznashih
    odiniznashih, 22.12.2021 18:29
    +2
    Доброгорский Юрий, 22.12.2021 18:09
    Вот к чему бы докопаться, да?
    МЕГОГО в стоимость своих услуг вкладывает 20% НДС которые получает украинский бюджет.
    Что еще?)
    Учи матчасть.
    НДС возмещается автоматически всей цепочке. кроме конечного потребителя, если он не экспортер.
    Мегого платит свои 20% государству, но закладывает их в стоимость продукта и ты возмещаешь ему их.
    Так что получается, что это ты платишь. НДС.
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    bassofon
    bassofon, 22.12.2021 17:52
    +2
    Есть множество кабельных телеканалов, 2+2, футбол хаб, плюс пиратские ресурсы(почему нет?),смотри где хочешь Сейчас мегого под себя все хочет загребсти. На кой ... такой пул нужен. Зритель вообще ничего не выигрывает, от такой монополии.
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    Доброгорский Юрий
    Доброгорский Юрий, 22.12.2021 17:50
    +2
    odiniznashih, 22.12.2021 17:45
    Не надо путать платное тв и интернет - это две большие разницы.
    К тому же кабельные провайдеры транслируют футбольные каналы.
    Лично мне все равно где смотреть - на белорусских, российских или иностранных каналах, пускай и га непонятных языках . Хотя, когда
    слышу некоторых наших комментаторов, то просто выключаю звук, чтобы не мешали смотреть.
    У меня в микрорайоне кабель предлагают 3 провайдера: Киевстар, ИП ТВ и ВОЛЯ... У первых двух нет Футболов... А с Волей связаться - головняка и проблем не оберёшься.
    Где смотреть УПЛ???
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    bassofon
    bassofon, 22.12.2021 17:39
    +2
    Доброгорский Юрий, 22.12.2021 17:32
    Ну если это будет МЕГОГО и в придачу к УПЛ там все Еврокубки+Сериа А+ЛаЛига+Бундеслига то найдется много.
    Все это можно бесплатно смотреть на российских спортивных каналах, было бы желание. Зачем это мегого навязывать?
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    OKs100
    OKs100, 22.12.2021 17:38 (изменен)
    +2
    После этого аудитория зрителей УПЛ сократится в 5-10 раз. Я бы ещё на месте Мегого показывал все матчи УПЛ, кроме матчей Шахтера. Чтобы их не было вообще нигде в сети.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    Доброгорский Юрий, 22.12.2021 17:27
    +2
    odiniznashih, 22.12.2021 17:17
    Фактически получается что все трансляции отбирают у телевидения и отдают в интернет.
    Тем самым лишая большую часть аудитории, а особенно болельщиков старшего возраста, всю жизнь болевших за любимую команду, смотреть матчи.
    Видать к о то неплохо вложился в интернет телевидение.
    А с другой стороны пора бы уже и антимонопольному комитету вмешаться.
    ТК Футбол уже давно в платном телевидение. И мне чтоб смотреть УПЛ нужно подключать корявый ОЛЛ.ТВ и ежемесячно платить 110грн. КАРЛ, только ради УПЛ 110 грн. БРЕД!!!
    Браво МЕГОГО. Ждем.
    Это ШАХ!
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 22.12.2021 17:15
    +2
    а що в "вєліком футболі" експерти будуть коментувати? Пердів?
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    Андрей Абзонь
    Андрей Абзонь, 22.12.2021 18:29
    +1
    OnlyKharkov, 22.12.2021 18:26
    Если бы ты знал колько в рашке зарабатывают клубы на тв ты бы удивился.
    Федеральные каналы платят клубам деньги, а сами каналы финансируются из бюджета. Плюс много клубов которые финансируются из городских бюджетов.
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