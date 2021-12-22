Без телеканалов Футбол. Megogo намерен стать транслятором УПЛ

По информации ТаТоТаке, уже со следующего сезона в УПЛ должен появиться единый телепул с одним транслятором матчей.
Вероятно, им станет сервис Megogo, который намерен участвовать в тендере.
При этом УАФ собирается прописать обязанность передать права на трансляции своих матчей в единый телепул в качестве одного из условий аттестации на сезон 2022/23.
Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис говорил, что категорически откажется передавать свои права, если матчи будут показывать телеканалы Футбол, принадлежащие Ринату Ахметову.
Источники сообщают, что группа каналов 1+1 не планирует бороться на тендере, а главными претендентами называют Футболы и Megogo.
При этом Megogo, который ранее выиграл тендеры на еврокубки и многие топовые чемпионаты, считается фаворитом.
Источник — ТаТоТаке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
В той же Испании канал Барселоны не только игры футбольные показывает, но и баскетбольные и другие с участием команд Барселоны. От чего бы Суркисам не договориться и показывать не только футбол, а все соревнования с участием динамовских команд .команд
Но там идёт футбольная пропаганда клуба шахтер.
Вообще то по идеи это запрещаться должно
Браво МЕГОГО. Ждем.
Это ШАХ!
К тому же кабельные провайдеры транслируют футбольные каналы.
Лично мне все равно где смотреть - на белорусских, российских или иностранных каналах, пускай и га непонятных языках . Хотя, когда
слышу некоторых наших комментаторов, то просто выключаю звук, чтобы не мешали смотреть.
Все верно?
Для чего нам монополия? Пох на удобства.
А сейчас в него играют миллионеры, клубами владеют миллиардеры.
Да и игроки часто со всего мира, а не свои.
Так при чем тут какой то народ?
Тем самым лишая большую часть аудитории, а особенно болельщиков старшего возраста, всю жизнь болевших за любимую команду, смотреть матчи.
Видать к о то неплохо вложился в интернет телевидение.
А с другой стороны пора бы уже и антимонопольному комитету вмешаться.
МЕГОГО в стоимость своих услуг вкладывает 20% НДС которые получает украинский бюджет.
Что еще?)
НДС возмещается автоматически всей цепочке. кроме конечного потребителя, если он не экспортер.
Мегого платит свои 20% государству, но закладывает их в стоимость продукта и ты возмещаешь ему их.
Так что получается, что это ты платишь. НДС.
К тому же кабельные провайдеры транслируют футбольные каналы.
Лично мне все равно где смотреть - на белорусских, российских или иностранных каналах, пускай и га непонятных языках . Хотя, когда
слышу некоторых наших комментаторов, то просто выключаю звук, чтобы не мешали смотреть.
Где смотреть УПЛ???
Тем самым лишая большую часть аудитории, а особенно болельщиков старшего возраста, всю жизнь болевших за любимую команду, смотреть матчи.
Видать к о то неплохо вложился в интернет телевидение.
А с другой стороны пора бы уже и антимонопольному комитету вмешаться.
Браво МЕГОГО. Ждем.
Это ШАХ!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.