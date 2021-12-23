«И украинцы, и легионеры». Металлист активно ищет усиление состава

Клуб Первой лиги «Металлист», который близок к выходу в УПЛ, проводит активные трансферные поиски и рассчитывает на серьезное усиление.
Об этом рассказал вице-президент клуба Евгений Красников.
«Мы ведем переговоры и с украинскими футболистами, и с легионерами. Что касается украинцев, то это и возрастные футболисты, и молодые, и из УПЛ, и не из УПЛ. Фамилий называть не буду».
«Кто-то отказался, кого-то мы не захотели», – сказал Красников.
Ранее сообщалось, что в команду может вернуться звездный хавбек Тайсон.
Источник — Трибуна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.