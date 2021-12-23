«И украинцы, и легионеры». Металлист активно ищет усиление состава

Евгений Красников не готов называть фамилии

  • 23.12.2021 20:11
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  • 1 комментарий
«И украинцы, и легионеры». Металлист активно ищет усиление состава
© metalist.ua

Клуб Первой лиги «Металлист», который близок к выходу в УПЛ, проводит активные трансферные поиски и рассчитывает на серьезное усиление.

Об этом рассказал вице-президент клуба Евгений Красников.

«Мы ведем переговоры и с украинскими футболистами, и с легионерами. Что касается украинцев, то это и возрастные футболисты, и молодые, и из УПЛ, и не из УПЛ. Фамилий называть не буду».

«Кто-то отказался, кого-то мы не захотели», – сказал Красников.

Ранее сообщалось, что в команду может вернуться звездный хавбек Тайсон.

Источник — Трибуна

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    Bibenco, 23.12.2021 20:41
    0
    Ясно, Коноплянка, Морозюк, Селезнев(если не посадят)
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