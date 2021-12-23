МОРОЗЮК: «Кто популярнее — я или моя бывшая жена? А почему бывшая?»

Пара снова вместе

  • 23.12.2021 20:00
  • 1689 просмотров
  • 3 комментария
МОРОЗЮК: «Кто популярнее — я или моя бывшая жена? А почему бывшая?»
© Instagram. Николай Морозюк и Ирина Морозюк

33-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк поделился мнением о том, кто популярнее — он или его жена Ирина.

«Кто популярнее — я или моя бывшая жена Ирина? А почему бывшая? Видишь, насколько люди отстают от событий (смеется).

У нас с Ириной все супер, все классно, мы вместе. Кто популярнее? Спорный вопрос. В том направлении, в котором она двигалась в Instagram, тяжело быть непопулярным. Если в таком образе быть непопулярной, то… Давай, зайчик, заканчивай. Конечно, у нее большая аудитория, мужская аудитория.

У меня — футбол, все иначе. Но она тоже молодец, заработала популярность. Не каждый оценит и не каждому понравится. Много критики, многим людям это не заходит, и они этого не понимают. Но это выбор каждого. Ей нравится. А насчет популярности… Тяжело сказать.

Как я отношусь к ее большой мужской аудитории? Ничего плохого, не было такого, чтобы я говорил категорическое «нет». Если человек чем-то занимается, и ему это нравится, он это делает ради чего-то, и это приносит какой-то успех — почему нет? Но всегда должна быть определенная грань, за которую переходить нельзя. На мой взгляд. Всему есть место», — рассказал Морозюк.

У Николая 74 тысячи подписчиков в Instagram, у его жены — 124 тысячи подписчиков.

Пара решила взять паузу в октябре 2019 года, затем рассталась, но потом сошлась опять. У Ирины и Николая есть сын Илья.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
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    etorfine
    etorfine, 23.12.2021 20:31
    +2
    "Хто тупіший - я чи моя дружина Ірина? Правильно, ми обидва дибіли.. Чому колишні? Нічого не змінилося, як були дибілами, так і залишились, всім цьомки"
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    Trollface
    Trollface, 23.12.2021 20:32
    0
    Ирочка любит всех, не только Колю.
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    aleksandrdryn
    aleksandrdryn, 23.12.2021 20:20
    0
    Фу бля
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