Морозюк рассказал, на каком матче его заметил Коломойский

Николай отправился в «Днепр», но у него там ничего не получилось

  • 23.12.2021 19:33
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Морозюк рассказал, на каком матче его заметил Коломойский
© ФК Динамо Киев. Николай Морозюк

Известный экс-футболист «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк рассказал, изменил ли его жизнь матч за Суперкубок Украины в 2007 году против «Шахтера».

Напомним, что тогда киевляне выпустили на поле резервистов и сенсационно победили по пенальти.

– Это был первый матч, который забросил меня в большой футбол. Лично для меня это было что-то нереальное. Мы выиграли, сыграли достаточно хорошо, в том числе и я. Но я не могу сказать, что этот конкретный матч дал легкий путь в будущее.

Мне сказали, что тогда на стадионе присутствовал Коломойский, и ему очень понравилась моя игра. Он пригласил меня в аренду в «Днепр», там у меня был полный провал, ничего не получилось.

Вышло так, что меня пригласил президент, а тренер даже не знал, кто я такой. Также со мной произошли не совсем футбольные вещи. Вернулся назад, пришлось снова доказывать. Путь был не совсем простым, чтобы выйти на определенный уровень, – сказал Морозюк.

ВИДЕО. Морозюк — о Динамо, приглашении от Коломойского и своей яркой жене

Источник — Sport.ua

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