Николай МОРОЗЮК: «Гармаш — не выдающийся игрок. Но чем-то подкупает»

33-летний экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк назвал игроков «Динамо», с которыми хотел бы играть в любой команде, и поделился мнением о 31-летнем украинце Денисе Гармаше.

«Ярмоленко. Сидорчук. Шапаренко. Хм… Не знаю… Гармаш…

Не знаю, он меня берет… Гармаш — это человек-сердце. Я не могу сказать, что он какой-то выдающийся игрок. Но он какой-то… Чем-то подкупает. Это где-то под сердцем», — рассказал Морозюк.

Контракт Морозюка принадлежал «Динамо» с 2005 по 2010 годы и с 2015 по 2019 годы. Контракт Гармаша принадлежит «Динамо» с 2007 года.

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