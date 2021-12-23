Николай МОРОЗЮК: «Гармаш — не выдающийся игрок. Но чем-то подкупает»

Бывший футболист «Динамо» поделился мнением об экс-одноклубнике

  • 23.12.2021 19:17
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Николай МОРОЗЮК: «Гармаш — не выдающийся игрок. Но чем-то подкупает»
© Sport.ua. Николай Морозюк

33-летний экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк назвал игроков «Динамо», с которыми хотел бы играть в любой команде, и поделился мнением о 31-летнем украинце Денисе Гармаше.

«Ярмоленко. Сидорчук. Шапаренко. Хм… Не знаю… Гармаш…

Не знаю, он меня берет… Гармаш — это человек-сердце. Я не могу сказать, что он какой-то выдающийся игрок. Но он какой-то… Чем-то подкупает. Это где-то под сердцем», — рассказал Морозюк.

Контракт Морозюка принадлежал «Динамо» с 2005 по 2010 годы и с 2015 по 2019 годы. Контракт Гармаша принадлежит «Динамо» с 2007 года.

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Источник — Sport.ua

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