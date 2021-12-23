ФОТО. Тайное стало явным. Вербич наконец показал свою девушку

Футболист «Динамо» встречается с моделью Альвиной Лалли

  • 23.12.2021 18:57
  • 4933 просмотра
  • 8 комментариев
ФОТО. Тайное стало явным. Вербич наконец показал свою девушку
© ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

28-летний полузащитник киевского «Динамо» и сборной Словении Беньямин Вербич наконец публично показал свою девушку — украинскую модель Альвину Лалли.

Совместное фото с Альвиной Беньямин опубликовал в Instagram. Такое же фото появилось и в аккаунте Альвины.

Пара встречается уже довольно давно, но ранее никак не афишировала свои отношения, в частности, нигде не публикуя совместные фото и видео.

В минувшем августе Лалли родила Вербичу сына, которого назвали Маем.

В текущем сезоне Вербич провел за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Источник — Instagram

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 23.12.2021 19:08
    +12
    Це особа жіночого полу поряд з Вербою , чи то манекен!?
    Ссылка
    Аа Бб
    Аа Бб, 23.12.2021 19:24
    +10
    Прочитавши заголовок, я подумав, що його дівчина - словенка, з звичайною, нормальною зовнішністю, але як же я помилився...
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 23.12.2021 19:13
    +8
    Типичная жена/девушка футболиста-мультимиллионера.
    Ссылка
    brighi10
    brighi10, 23.12.2021 19:49
    +2
    какой ужас
    Ссылка
    LightDay
    online
    LightDay, 23.12.2021 19:49
    +2
    Теперь понятно почему он ее не показывал
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 23.12.2021 20:23
    0
    Lady Toy.
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 23.12.2021 19:47
    -1
    Еееепт
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 23.12.2021 19:29 (изменен)
    -2
    Аа Бб, 23.12.2021 19:24
    Прочитавши заголовок, я подумав, що його дівчина - словенка, з звичайною, нормальною зовнішністю, але як же я помилився...
    пёс Барбос сказал: "О вкусах не спорят". И облизал свои гениталии
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