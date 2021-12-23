ФОТО. Тайное стало явным. Вербич наконец показал свою девушку

28-летний полузащитник киевского «Динамо» и сборной Словении Беньямин Вербич наконец публично показал свою девушку — украинскую модель Альвину Лалли.

Совместное фото с Альвиной Беньямин опубликовал в Instagram. Такое же фото появилось и в аккаунте Альвины.

Пара встречается уже довольно давно, но ранее никак не афишировала свои отношения, в частности, нигде не публикуя совместные фото и видео.

В минувшем августе Лалли родила Вербичу сына, которого назвали Маем.

В текущем сезоне Вербич провел за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.