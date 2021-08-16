ФОТО. Беньямин Вербич стал отцом

27-летний словенский полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич стал отцом — в воскресенье, 15 августа, у супруги футболиста Альвины родился мальчик.
«Май», — коротко прокомментировал Беньямин фото с новорожденным сыном.
В текущем сезоне Вербич пока не сыграл ни одного официального матча за «Динамо».
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Источник — Instagram
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