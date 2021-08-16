ФОТО. Беньямин Вербич стал отцом

У полузащитника киевского «Динамо» родился сын

  • 16.08.2021 07:05
  • 1539 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Беньямин Вербич стал отцом
© ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

27-летний словенский полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич стал отцом — в воскресенье, 15 августа, у супруги футболиста Альвины родился мальчик.

«Май», — коротко прокомментировал Беньямин фото с новорожденным сыном.

В текущем сезоне Вербич пока не сыграл ни одного официального матча за «Динамо».

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Biwis
    online
      Biwis, 16.08.2021 07:40
    0
    А так выглядит как будто он родил
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