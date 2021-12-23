ФОТО. Очень много снега. Милевский отправился на грузинский курорт

36-летний экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отправился на грузинский горнолыжный курорт Гудаури.
«Выпало много снега», — прокомментировал Артем свежее фото в Instagram.
Ранее Милевский якобы был арестован СБУ, но на самом деле бывший футболист стал жертвой розыгрыша.
Источник — Instagram
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