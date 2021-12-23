Евгений ДИКИЙ: «Все клубы УПЛ хотят единый телепул»

Исполнительный директор УПЛ – о создании единого телепула

  • 23.12.2021 16:34
  • 687 просмотров
  • 6 комментариев
Евгений ДИКИЙ: «Все клубы УПЛ хотят единый телепул»
© УПЛ. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что все клубы лиги выступают за создание единого телепула:

«Если посмотреть на все европейские лиги и то, каким образом там формируется бюджет, то большая часть дохода идет именно с телевизионных прав. Наша главная цель предусматривает, чтобы клубы формировали свой бюджет именно с телеправ. Так же, если посмотреть на опыт европейских лиг, то только с момента, когда все телевизионные права были объединены в один пул, они начинали дорожать с каждым годом.

Те встречи, которые были проведены с представителями футбольных клубов показали, что они понимают это. Политические вопросы отходят на второй план, и без сомнения, все клубы хотят, чтобы был единый телепул и увеличивались доходы от реализации прав».

Ранее сообщалось о том, что транслятором УПЛ хочет стать MEGOGO.

Источник — ТК Футбол

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alexander Fandeev
    Alexander Fandeev, 23.12.2021 16:44
    +2
    А для кого грають,зі слів функціонерів? Для вболівальників на стадіонах,телеглядачів. А телеглядачі зможуть бачити матчі УПЛ при єдиному пулі? Відсотків 70-ні!
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    fan_007
    fan_007, 23.12.2021 17:07
    +1
    Интересно, а дикий всё-таки собирается отчитываться перед клубами, где деньги от продажи прав заграницу и беттинга? Или по-прежнему будут с павелко и Шкрёбой все дерибанить? Клубы так и не получают отчислений от этих прав
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    Jakub Lukasz Salamaj
    Jakub Lukasz Salamaj, 23.12.2021 16:57
    +1
    Первый год делаем бесплатный просмотр, а только потом, платить. Может так люди на стадион пойдут
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    FunnyCat___
    FunnyCat___, 23.12.2021 17:08
    0
    Главное что бы не каналах футбол
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    potemkin78
    potemkin78, 23.12.2021 17:03
    0
    Jakub Lukasz Salamaj, 23.12.2021 16:57
    Первый год делаем бесплатный просмотр, а только потом, платить. Может так люди на стадион пойдут
    у нас у теле провайдера тупо нет Футбола и Мегого
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    potemkin78
    potemkin78, 23.12.2021 16:50
    0
    теперь футбол мы ваще не увидим
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