ВИДЕО. Драка фанатов перед матчем Тоттенхэм – Вест Хэм

Вчера «Тоттенхэм» в четвертьфинале Кубка лиги дома обыграл «Вест Хэм» 2:1. Перед матчем лондонских команд произошла драка фанатов, понадобилось вмешательство позиции.

У некоторых фанатов лицо было разбито до крови, один болельщик был найдет без сознания. Кто стал инициатором драки, пока что не известно.