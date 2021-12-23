ВИДЕО. Драка фанатов перед матчем Тоттенхэм – Вест Хэм

Вчера «Тоттенхэм» в четвертьфинале Кубка лиги дома обыграл «Вест Хэм» 2:1. Перед матчем лондонских команд произошла драка фанатов, понадобилось вмешательство позиции.
У некоторых фанатов лицо было разбито до крови, один болельщик был найдет без сознания. Кто стал инициатором драки, пока что не известно.
Источник — Sport.ua
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