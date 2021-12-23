Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Выступления ПСЖ соответствуют нашим ожиданиям»

После ничьи 1:1 с «Лорьяном» главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино оценил результаты команды в первой половине сезона:
«Мы по-прежнему претендуем на все трофеи. Так что мы довольны результатами, а выступления команды соответствуют нашим ожиданиям. Но мы все равно можем работать лучше.
Первые месяцы были напряженными, у нас было много перелетов, много факторов, мешавших нам сделать все так, как мы хотим».
После 19 туров ПСЖ лидирует в чемпионате Франции с 46 очками в активе.
Источник — RMC Sport
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