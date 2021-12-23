Александр КУЧЕР: «Тайсон в Металлисте? Все может быть»

Наставник «Металлиста» не исключает возвращение бразильца

  • 23.12.2021 14:14
  • 472 просмотра
  • 3 комментария
Александр КУЧЕР: «Тайсон в Металлисте? Все может быть»
© ФК Металлист. Александр Кучер

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал слухи о возвращении в клуб хавбека «Интернасьонала» Тайсона:

- Вы планируете зимой трансферы?
- Конечно, но разглашать мы пока ничего не будем.

- Как прокомментируете слухи возвращения Тайсона в «Металлист»?
- Здесь больше все зависит от самого Тайсона. Все может быть. Конкретики пока нет.

Источник — ТК Футбол

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Kharkovmetall
    Kharkovmetall, 23.12.2021 14:19
    +1
    Тайсона время прошло, у нас будут в разы лучше исполнители.
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    Станислав Лагуцкий
    Станислав Лагуцкий, 23.12.2021 14:30
    0
    тайсон плакающий мальчик весь час він плакався що його хтось обіжае він родився таким ,позорив Україну як зразу виїхав і знову сюдитут його я думаю зустрінуть фани які нелюблять таких
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    maksimikdon
    online
    maksimikdon, 23.12.2021 14:19
    0
    Есть тема пацаны!
    На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
    потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт ki ng-ba ll.ru
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