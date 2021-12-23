Александр КУЧЕР: «Тайсон в Металлисте? Все может быть»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал слухи о возвращении в клуб хавбека «Интернасьонала» Тайсона:
- Вы планируете зимой трансферы?
- Конечно, но разглашать мы пока ничего не будем.
- Как прокомментируете слухи возвращения Тайсона в «Металлист»?
- Здесь больше все зависит от самого Тайсона. Все может быть. Конкретики пока нет.
Источник — ТК Футбол
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На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт ki ng-ba ll.ru
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