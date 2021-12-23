Александр КУЧЕР: «Тайсон в Металлисте? Все может быть»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал слухи о возвращении в клуб хавбека «Интернасьонала» Тайсона:

- Вы планируете зимой трансферы?

- Конечно, но разглашать мы пока ничего не будем.

- Как прокомментируете слухи возвращения Тайсона в «Металлист»?

- Здесь больше все зависит от самого Тайсона. Все может быть. Конкретики пока нет.