Месси повторил свою антирекордную серию выездных матчей без голов

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не отметился результативными действиями матче с «Лорьяном» (1:1) в 19-м туре Лиги 1.

Аргентинец не забил в восьмом подряд выездном матче ПСЖ в этом сезоне. Он повторил свой антирекорд – с сентября 2006 года по март 2007-го Месси показывал подобный результат за «Барселону».

34-летний футболист в этом сезоне провел 16 матчей, отметился 6 голами и 5 результативными передачами.