Месси повторил свою антирекордную серию выездных матчей без голов

Форвард ПСЖ не может забить уже в 8-ми матчах кряду

  • 23.12.2021 13:19
  • 410 просмотров
  • 3 комментария
Месси повторил свою антирекордную серию выездных матчей без голов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не отметился результативными действиями матче с «Лорьяном» (1:1) в 19-м туре Лиги 1.

Аргентинец не забил в восьмом подряд выездном матче ПСЖ в этом сезоне. Он повторил свой антирекорд – с сентября 2006 года по март 2007-го Месси показывал подобный результат за «Барселону».

34-летний футболист в этом сезоне провел 16 матчей, отметился 6 голами и 5 результативными передачами.

Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
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    potemkin78
    potemkin78, 23.12.2021 13:32
    +1
    а кому там дали Золотой мяч?
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    Умник
    Умник, 23.12.2021 13:25
    +1
    ничего страшного все равно в 2022 получит золотой мяч.
    Главное это фамилия. Играть в футбол то такое.
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    marko2020
    marko2020, 23.12.2021 14:02
    0
    potemkin78, 23.12.2021 13:32
    а кому там дали Золотой мяч?
    Та там один маленький мальчик получил, точнее ему шейхи, через голоса франц журналистов, купили мячик
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