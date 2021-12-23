Игорь ЛЕОНОВ: «С Колосом нам поставили пенальти, которого не было»

Экс-тренер «Миная» обвинил арбитра в своем последнем поражении

  • 23.12.2021 11:19
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Игорь ЛЕОНОВ: «С Колосом нам поставили пенальти, которого не было»
© ФК Минай. Игорь Леонов

Экс-главный тренер «Миная» Игорь Леонов высказал свое недовольство судейством в последнем матче команды под его руководством против «Колоса» (1:2).

– В Ковалевке вы эмоционально сказали, что команду «душил» арбитр Блавацкий. Вы считаете, что пенальти там не было?
– Он с первых минут начал давать свистки и желтые карточки. Мои футболисты были очень настроены на этот матч, но им бы ничего не помогло. Мы забили гол, контролировали игру, могли еще забить. Во втором тайме, при счете 1:0, мы не реализовали три голевых момента. «Колос» ничего не создал у наших ворот, чтобы не придумывал арбитр. В конце игры нам поставили пенальти, которого не было. Если бы в этой игре мы взяли три очка, что было бы все иначе, а может и нет. Второй гол после штрафного, которого тоже не было.

Даже при счете 2:1 мы могли сравнять. Заряд на этот матч был сильный у футболистов. Возможно, играли за меня и мой тренерский штаб, - сказал Леонов.

Источник — Футбол 1/2/3

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