Филипп БУДКОВСКИЙ: «Хотелось продолжить карьеру в Десне»

Форвард рассказал, почему покинул черниговский клуб

  • 23.12.2021 10:59
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Филипп БУДКОВСКИЙ: «Хотелось продолжить карьеру в Десне»
© ФК Десна. Филипп Будковский

Опытный нападающий Филипп Будковский рассказал о том, почему не остался в черниговской «Десне».

«Контракт действовал до 31 декабря этого года. Но то, что объявили об этом, я тоже узнал из сообщений в Интернете.

Предлагали ли остаться в «Десне»? Нет, таких разговоров не было, не общались насчёт продления. В «Десне» я провел немало времени. Отыграл два года. Знал всех ребят, коллектив подобрался у нас отличный. Болельщики у «Десны» тоже великолепные. Конечно, мне хотелось продолжить карьеру тут, на одном месте. Потому что было комфортно. Но так складывается футбольная жизнь, что надо двигаться дальше».

29-летний Будковский выступал за «Десну» с 2020 года. Нападающий провел за черниговскую команды 52 матча, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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