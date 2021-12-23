Филипп БУДКОВСКИЙ: «Хотелось продолжить карьеру в Десне»

Опытный нападающий Филипп Будковский рассказал о том, почему не остался в черниговской «Десне».

«Контракт действовал до 31 декабря этого года. Но то, что объявили об этом, я тоже узнал из сообщений в Интернете.

Предлагали ли остаться в «Десне»? Нет, таких разговоров не было, не общались насчёт продления. В «Десне» я провел немало времени. Отыграл два года. Знал всех ребят, коллектив подобрался у нас отличный. Болельщики у «Десны» тоже великолепные. Конечно, мне хотелось продолжить карьеру тут, на одном месте. Потому что было комфортно. Но так складывается футбольная жизнь, что надо двигаться дальше».

29-летний Будковский выступал за «Десну» с 2020 года. Нападающий провел за черниговскую команды 52 матча, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.