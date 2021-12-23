В матче 19-го тура итальянской Серии А «Лацио» на выезде обыграл «Венецию» со счетом 3:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Альберто (Лацио).
|90'
|Tanner Tessmann (Венеция) получает красную карточку.
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Франческо Ачерби (Лацио).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Франческо Форте (Венеция).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио).
Источник — MEGOGO
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