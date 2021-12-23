Карло АНЧЕЛОТТИ: «Победа несыгранным составом значит очень многое»

Наставник «Реала» – о результате матча с «Атлетиком»

  • 23.12.2021 07:37
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Победа несыгранным составом значит очень многое»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Атлетиком» из Бильбао (2:1) в матче 19-го тура испанской Примеры.

«Победа над «Атлетиком» значит для нас очень многое. Мы показали цельную игру, несмотря на то, что этим составом в последнее время мы практически не играли. Начо, Азар, Вальверде, Камавинга - все они провели отличный матч и показали высокий уровень самоотдачи.

Согласен, что Азар вернулся к прежнему уровню игры. Он сыграл хорошо, здорово бился на поле. Разница в том, как ты обороняешься, и Азар с Винисиусом хорошо понимают, как нужно действовать команде в защите», - сказал Анчелотти.

Источник — Marca

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