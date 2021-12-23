Замена Бензема? Реал заинтересован в бомбардире Лилля

Мадридский «Реал» нацелится на 23-летнего нападающего «Лилля» и сборной Канады Джонатана Дэвида. Переход может состояться по завершении текущего сезона.

Ранее агент Дэвида заявил, что это последний сезон футболиста во Франции.

Джонатан защищает цвета «Лилля» после перехода из «Гента» в августе 2020 года за €27 миллионов. В текущем сезоне Дэвид провел за «Лилль» 26 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей.

Контракт игрока с «Лиллем» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость Джонатана составляет €50 миллионов.

В активе нападающего 24 матча за сборную Канады, где он забил 18 мячей.

В составе «Реала» выступает 34-летний экс-форвард «Лиона» Карим Бензема. Ранее сообщалось, что Бензема интересуется ПСЖ.