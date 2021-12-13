Громкий трансфер? ПСЖ готов подписать звезду Реала

33-летний французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема провел переговоры с парижским ПСЖ.

Футболист может вернуться во Францию в 2022 году, если «Реал» подпишет Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.

Бензема защищает цвета «Реала» с лета 2009 года после перехода из «Лиона» за €35 миллионов. В текущем сезоне Карим провел за мадридский клуб 21 матч во всех турнирах, где забил 18 мячей и отдал 8 результативных передач.

Контракт Бензема с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов.