Громкий трансфер? ПСЖ готов подписать звезду Реала

Карим Бензема провел переговоры с парижским клубом

  • 13.12.2021 13:16
  • 3361 просмотр
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Громкий трансфер? ПСЖ готов подписать звезду Реала
© Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема провел переговоры с парижским ПСЖ.

Футболист может вернуться во Францию в 2022 году, если «Реал» подпишет Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.

Бензема защищает цвета «Реала» с лета 2009 года после перехода из «Лиона» за €35 миллионов. В текущем сезоне Карим провел за мадридский клуб 21 матч во всех турнирах, где забил 18 мячей и отдал 8 результативных передач.

Контракт Бензема с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов.

Источник — El Nacional

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