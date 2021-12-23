В поединке 19-го тура чемпионата Италии по футболу «Специя», которая находится в нижней части турнирной таблицы, на выезде неожиданно обыграла «Наполи» со счетом 1:0.
25-летний украинский полузащитники «Специи» Виктор Коваленко провел весь поединок на скамейке запасных.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Наполи» — «Специя» — 0:1
Гол: Жезус, 37, автогол
События матча
|37'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Петр Зелински (Наполи).
Источник — Sport.ua
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