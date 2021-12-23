19-й тур
Наполи
0 : 1
Специя
22.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Наполи — Специя — 0:1. Сенсация без Коваленко. Видео гола и обзор матча

Аутсайдер обыграл на выезде одного из лидеров Серии А

  • 23.12.2021 05:23
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Наполи — Специя — 0:1. Сенсация без Коваленко. Видео гола и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 19-го тура чемпионата Италии по футболу «Специя», которая находится в нижней части турнирной таблицы, на выезде неожиданно обыграла «Наполи» со счетом 1:0.

25-летний украинский полузащитники «Специи» Виктор Коваленко провел весь поединок на скамейке запасных.

Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.

«Наполи» — «Специя» — 0:1
Гол: Жезус, 37, автогол

События матча
37' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Петр Зелински (Наполи).

Источник — Sport.ua

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