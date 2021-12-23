Специя без Коваленко обыграла Наполи, Милан забил четыре гола Эмполи

В 19-м туре итальянской Серии А «Милан» не выезде оказался сильнее «Эмполи».
Еще в одном матче «Специя» сенсационно переиграла «Наполи» в Неаполе. Виктор Коваленко провел весь матч на скамейке запасных.
Чемпионат Италии. 19-й тур
«Эмполи» – «Милан» – 2:4
Голы: 0:1 – 12 Кессиэ, 1:1 – 18 Байрами, 1:2 – 42 Кессиэ, 1:3 – 63 Флоренци, 1:4 – 69 Эрнандес, 2:4 – 84, пенальти Пинамонти.
«Наполи» – «Специя» – 0:1
Гол: 0:1 – 37, автогол Жезус.
Источник — Sport.ua
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