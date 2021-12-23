19-й тур
Наполи
0 : 1
Специя
22.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Специя без Коваленко обыграла Наполи, Милан забил четыре гола Эмполи

Виктор провел весь матч на скамейке запасных. 

  • 23.12.2021 00:22
  • 129 просмотров
  • 2 комментария
Специя без Коваленко обыграла Наполи, Милан забил четыре гола Эмполи
© ФК Специя

В 19-м туре итальянской Серии А «Милан» не выезде оказался сильнее «Эмполи».

Еще в одном матче «Специя» сенсационно переиграла «Наполи» в Неаполе. Виктор Коваленко провел весь матч на скамейке запасных. 

Чемпионат Италии. 19-й тур

«Эмполи» – «Милан» – 2:4
Голы: 0:1 – 12 Кессиэ, 1:1 – 18 Байрами, 1:2 – 42 Кессиэ, 1:3 – 63 Флоренци, 1:4 – 69 Эрнандес, 2:4 – 84, пенальти Пинамонти.

«Наполи» – «Специя» – 0:1
Гол: 0:1 – 37, автогол Жезус.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 23.12.2021 00:25
    +1
    головне - не завадив...
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    rasta13
    rasta13, 23.12.2021 00:35
    0
    Коваленко потерял место в основе, в этом матче даже на замену не вышел.
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