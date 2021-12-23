19-й тур
Эмполи
2 : 4
Милан
22.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Эмполи — Милан — 2:4. Видео голов и обзор матча

Гости одержали уверенную победу в поединке 19-го тура Серии А

  • 23.12.2021 02:35
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Эмполи — Милан — 2:4. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 19-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде обыграл «Эмполи» со счетом 4:2. Франк Кессье отметился дублем.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Эмполи» — «Милан» — 2:4
Голы: Байрами, 18, Пинамонти, 84, с пенальти — Кессье, 12, 42, Флоренци, 63, Эрнандес, 69

События матча
84' ГОЛ ! С пенальти забил Андреа Пинамонти (Эмполи).
69' ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Милан).
63' ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Флоренци (Милан).
42' ГОЛ ! Мяч забил Франк Кесси (Милан).
18' ГОЛ ! Мяч забил Недим Байрами (Эмполи).
12' ГОЛ ! Мяч забил Франк Кесси (Милан).

Источник — Sport.ua

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