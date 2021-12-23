В поединке 19-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде обыграл «Эмполи» со счетом 4:2. Франк Кессье отметился дублем.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Эмполи» — «Милан» — 2:4
Голы: Байрами, 18, Пинамонти, 84, с пенальти — Кессье, 12, 42, Флоренци, 63, Эрнандес, 69
События матча
|84'
|ГОЛ ! С пенальти забил Андреа Пинамонти (Эмполи).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Милан).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Флоренци (Милан).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Франк Кесси (Милан).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Недим Байрами (Эмполи).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Франк Кесси (Милан).
Источник — Sport.ua
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