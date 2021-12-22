Филипп БУДКОВСКИЙ: «О том, что покинул Десну, узнал из интернета»

Форварду уже начали поступать предложения, в том числе и от украинских клубов

  • 22.12.2021 22:52
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Филипп БУДКОВСКИЙ: «О том, что покинул Десну, узнал из интернета»
© ФК Десна Чернигов. Филипп Будковский

Нападающий Филипп Будковский прокомментировал свой неожиданный уход из «Десны».  

– Скажу откровенно, о том, что покинул «Десну», узнал из интернета. Планы на ближайшее будущее – немного отдохнуть, провести время с семьей и рассматривать варианты о продолжении карьеры. У меня есть варианты, уже звонят. Сейчас переведу дух после завершившегося сезона в УПЛ и буду рассматривать варианты.

- Поделитесь?
- Вариантов много. Даже очень. Из разных стран, в том числе из Украины. В семейном кругу будем принимать решение. Перечислять варианты не хочу, потому что это займет много времени.

- «Десна» вам осталась должна?
- Все знают, что в «Десне» есть определенные задолженности перед футболистами. Клуб их понемногу погашает, но они есть. Надеюсь, все будет нормально и перед игроками все закроют. В том числе и передо мной, – сказал игрок. 

Сегодня «Десна» официально объявила о том, что Будковский покинул команду.

Источник — Footboom

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