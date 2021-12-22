Филипп БУДКОВСКИЙ: «О том, что покинул Десну, узнал из интернета»

Нападающий Филипп Будковский прокомментировал свой неожиданный уход из «Десны».

– Скажу откровенно, о том, что покинул «Десну», узнал из интернета. Планы на ближайшее будущее – немного отдохнуть, провести время с семьей и рассматривать варианты о продолжении карьеры. У меня есть варианты, уже звонят. Сейчас переведу дух после завершившегося сезона в УПЛ и буду рассматривать варианты.

- Поделитесь?

- Вариантов много. Даже очень. Из разных стран, в том числе из Украины. В семейном кругу будем принимать решение. Перечислять варианты не хочу, потому что это займет много времени.

- «Десна» вам осталась должна?

- Все знают, что в «Десне» есть определенные задолженности перед футболистами. Клуб их понемногу погашает, но они есть. Надеюсь, все будет нормально и перед игроками все закроют. В том числе и передо мной, – сказал игрок.

Сегодня «Десна» официально объявила о том, что Будковский покинул команду.