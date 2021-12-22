Шахтер или Фламенго: Кенеди определился, где хочет играть в 2022 году

Контракт вингера принадлежит лондонскому «Челси»

  • 22.12.2021 21:15
  • 1678 просмотров
  • 0 комментариев
Шахтер или Фламенго: Кенеди определился, где хочет играть в 2022 году
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кенеди (справа)

25-летний бразильский вингер Кенеди, способный сыграть как на правом, так и на левом флангах, определился с клубом, где хотел бы провести следующий год.

В услугах Кенеди, ныне играющего в аренде из «Челси» за «Фламенго», заинтересован «Шахтер», где видеть футболиста хочет лично главный тренер Роберто Де Дзерби.

Несмотря на это, а также неудачные первые полгода в составе «Фламенго», Кенеди не хочет покидать стан «стервятников», и планирует добыть свою аренду до конца, то есть как минимум до середины 2022 года.

Кенеди считает, что полноценная предсезонная подготовка поможет ему лучше интегрироваться в состав «Фламенго», помочь команде в следующем розыгрыше бразильской Серии А и, возможно, этот клуб решится выкупить его контракт у «Челси» за оговоренную между сторонами сумму в 10 миллионов евро.

Кенеди провел в Бразилейрао-2021 14 матчей за «Фламенго», преимущественно выходя на замены. Забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

Источник — Bolavip Brasil

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности