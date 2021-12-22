Шахтер или Фламенго: Кенеди определился, где хочет играть в 2022 году

25-летний бразильский вингер Кенеди, способный сыграть как на правом, так и на левом флангах, определился с клубом, где хотел бы провести следующий год.

В услугах Кенеди, ныне играющего в аренде из «Челси» за «Фламенго», заинтересован «Шахтер», где видеть футболиста хочет лично главный тренер Роберто Де Дзерби.

Несмотря на это, а также неудачные первые полгода в составе «Фламенго», Кенеди не хочет покидать стан «стервятников», и планирует добыть свою аренду до конца, то есть как минимум до середины 2022 года.

Кенеди считает, что полноценная предсезонная подготовка поможет ему лучше интегрироваться в состав «Фламенго», помочь команде в следующем розыгрыше бразильской Серии А и, возможно, этот клуб решится выкупить его контракт у «Челси» за оговоренную между сторонами сумму в 10 миллионов евро.

Кенеди провел в Бразилейрао-2021 14 матчей за «Фламенго», преимущественно выходя на замены. Забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.