ВИДЕО. Бросил мячом в лицо Альбе. За что удалили игрока Севильи

Защитник «Севильи» Жюль Кунде стал главным неудачником перенесенного матча четвертого тура, в котором его команда сыграла вничью с «Барселоной» (1:1).

На 64-й минуте встречи 23-летний француз не справился с эмоциями и после контакта с Жорди Альбой бросил ему мяч в лицо. На повторе видно, что основной удар пришелся в плечо, но никому от этого не легче. Арбитр сразу же достал красную карточку и удалил Кунде.

К счастью для Жюля, его команда в меньшинстве не пропустила, но и сократить отставание от «Реала» не смогла. «Барса» выиграла один из пяти последних матчей и занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

Эпизод на видео с 03:30