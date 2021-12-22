ВИДЕО. Бросил мячом в лицо Альбе. За что удалили игрока Севильи

Очень странное удаление из чемпионате Испании

  • 22.12.2021 20:40
  • 1612 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Бросил мячом в лицо Альбе. За что удалили игрока Севильи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

Защитник «Севильи» Жюль Кунде стал главным неудачником перенесенного матча четвертого тура, в котором его команда сыграла вничью с «Барселоной» (1:1).

На 64-й минуте встречи 23-летний француз не справился с эмоциями и после контакта с Жорди Альбой бросил ему мяч в лицо. На повторе видно, что основной удар пришелся в плечо, но никому от этого не легче. Арбитр сразу же достал красную карточку и удалил Кунде.

К счастью для Жюля, его команда в меньшинстве не пропустила, но и сократить отставание от «Реала» не смогла. «Барса» выиграла один из пяти последних матчей и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. 

Эпизод на видео с 03:30

Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
    online
    cucumber, 22.12.2021 21:51
    0
    он когда-нибудь доиграется
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    kot-7
    kot-7, 22.12.2021 21:41
    0
    Альба, в каждом матче провоцирует
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