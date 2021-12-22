Игроков хватит на всех. Динамо готово отдавать футболистов Вересу

Новый спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук рассказал о том, что пообщался с президентом «Динамо» Киев Игорем Суркисом по поводу возможной аренды игроков.
«Я разговаривал с Игорем Суркисом, и он сказал, что если «Вересу» нужны наши игроки, то обращайтесь, будем общаться. Если нашему тренеру интересны определенные футболисты, то нужно сделать список».
«Можно оформить аренду на два года, и если футболист заиграет, то потом «Динамо» может его продать, а нам процент какой-то. Посмотрим», - сказал Шевчук.
Ранее появилась информация о том, что киевляне готовы отдавать футболистов «Ингульцу».
Источник — ФК Верес
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Но кому это говорил Шевчук?
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