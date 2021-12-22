Игроков хватит на всех. Динамо готово отдавать футболистов Вересу

Шевчук уже говорил с Суркисом

  • 22.12.2021 20:30
  • 3530 просмотров
  • 1 комментарий
Игроков хватит на всех. Динамо готово отдавать футболистов Вересу
© fcdynamo.kiev.ua

Новый спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук рассказал о том, что пообщался с президентом «Динамо» Киев Игорем Суркисом по поводу возможной аренды игроков.

«Я разговаривал с Игорем Суркисом, и он сказал, что если «Вересу» нужны наши игроки, то обращайтесь, будем общаться. Если нашему тренеру интересны определенные футболисты, то нужно сделать список».

«Можно оформить аренду на два года, и если футболист заиграет, то потом «Динамо» может его продать, а нам процент какой-то. Посмотрим», - сказал Шевчук.

Ранее появилась информация о том, что киевляне готовы отдавать футболистов «Ингульцу».

Источник — ФК Верес

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 22.12.2021 21:34
    +3
    в аренду на 2 года - это и для Вереса и для игроков лучше чем на год.
    Но кому это говорил Шевчук?
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