Игроков хватит на всех. Динамо готово отдавать футболистов Вересу

Новый спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук рассказал о том, что пообщался с президентом «Динамо» Киев Игорем Суркисом по поводу возможной аренды игроков.

«Я разговаривал с Игорем Суркисом, и он сказал, что если «Вересу» нужны наши игроки, то обращайтесь, будем общаться. Если нашему тренеру интересны определенные футболисты, то нужно сделать список».

«Можно оформить аренду на два года, и если футболист заиграет, то потом «Динамо» может его продать, а нам процент какой-то. Посмотрим», - сказал Шевчук.

Ранее появилась информация о том, что киевляне готовы отдавать футболистов «Ингульцу».