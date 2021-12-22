Стало известно, где Украина примет сборную Барбадоса в рамках Кубка Дэвиса

Федерация тенниса Украины огласила место проведения матча плей-офф в Первой Мировой группе против команды Барбадоса.
Встреча состоится в киевском клубе «Tennis Park» на харде в зале.
Матч пройдет 4-5 марта 2022 года, ранее мы с Барбадосом еще не играли.
Отметим, что прошлый свой матч сборная Украины проиграла Норвегии.
Источник — Федерация тенниса Украины
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