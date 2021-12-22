Два иностранных клуба интересуются Цитаишвили

Два иностранных клуба проявляют интерес к полузащитнику «Динамо» Киев Георгию Цитаишвили, который сейчас выступает на правах аренды за одесский «Черноморец».

Речь идет о венгерском «Фехерваре» и польской «Висле», представители которой уже контактировали с игроком. Ранее также сообщалось о том, что Цитаишвили интересуется «Слован» из Братиславы.

В нынешнем сезоне на счету Цитаишвили 1 гол в 13 матчах УПЛ за «Черноморец».