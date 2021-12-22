Два иностранных клуба интересуются Цитаишвили

Хавбек «Черноморец» может покинуть Украину

  • 22.12.2021 17:23
  • 2308 просмотров
  • 3 комментария
Два иностранных клуба интересуются Цитаишвили
© ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

Два иностранных клуба проявляют интерес к полузащитнику «Динамо» Киев Георгию Цитаишвили, который сейчас выступает на правах аренды за одесский «Черноморец».

Речь идет о венгерском «Фехерваре» и польской «Висле», представители которой уже контактировали с игроком. Ранее также сообщалось о том, что Цитаишвили интересуется «Слован» из Братиславы.

В нынешнем сезоне на счету Цитаишвили 1 гол в 13 матчах УПЛ за «Черноморец».

Источник — NB1

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Phantom1993
    Phantom1993, 22.12.2021 17:50
    +2
    OKs100, 22.12.2021 17:32
    Уровень
    Лучше такой уровень и такие клубы чем сидеть в нашей днолиге
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 22.12.2021 17:32
    +1
    Уровень
    Ссылка
    johndow
    johndow, 22.12.2021 18:27
    0
    Один грузинский, второй казахстанский?)
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