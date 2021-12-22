Президент Десны: «Прекратить инвестиции в клуб? Таких планов нет»

Владелец «Десны» Владимир Левин прокомментировал слухи о прекращении финансирования клуба:

— В прессе появилась информация, что собственник «Десны» планируете прекратить инвестировать в черниговский клуб. Это правда?

— Пока таких планов у нас не было. Планируются зимние сборы. Наверное, в Турции.

— Также была информация, что Владлен Юрченко договорился с «Десной» о расторжении контракта и покинул команду.

— Если этой информации нет у нас на сайте, то нечего комментировать. Если по Тотовицкому мы договорились полюбовно, то уже через десять минут на сайте появилась информация.

— Кроме того, в прессе звучало о планах приобрести российский клуб «Химки».

— Какое к нам отношение имеет Россия? Я гражданин Украины, живу в Украине, деньги у меня находятся в Украине. О России никакой речи не идет.

— Зимой планируются трансферы для усиления состава «Десны»?

— Пока сказать не могу. Селекция занимается этим вопросом.

— Какие цели стоят перед «Десной» на весеннюю часть сезона?

— Войти в топ-5 чемпионата Украины и попасть в еврокубки.

— Как обстоят дела с выплатами задолженности в клубе?

— У нас есть только техническая задолженность. Мы несколько раз давали комментарии по этому поводу. А техническая задолженность присутствует во всех командах, кроме трех-четырех.