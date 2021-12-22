Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморец? Ничего не могу сказать точно»

Тренер прокомментировал свое будущее

  • 22.12.2021 15:27
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Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморец? Ничего не могу сказать точно»
© ФК Черноморец. Роман Григорчук

Известный тренер Роман Григорчук ответил на вопрос о том, почему его назначение на пост главного тренера «Черноморца» откладывается:

– Украинские футбольные болельщики сейчас больше всего ждут два трансфера – Миколенко в «Эвертон» и ваш в «Черноморец». В чем задержка с вашим назначением главным тренером одесского клуба?
– Главнее всего, чтобы состоялся трансфер Миколенко, надо болеть за это. Это будет очень сильный шаг для Украины. Я очень рад за футболиста. «Динамо» очень правильно поступило.

На этот счет я могу говорить, но на свой счет мне нечего сказать, потому что у меня есть правило: говорить, когда уже все улажено. На данный момент не могу ничего сказать точно. Относительно меня пока никаких комментариев.

– «Черноморец» получит нового тренера до Нового года?
– Я не могу отвечать за людей, как будет в «Черноморце».

– Правда, что вы не можете договориться с новым руководством клуба по финансовым условиям?
– Без комментариев.

Источник — Трибуна

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